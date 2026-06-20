Воспитанники Тульского суворовского военного училища закончили обучение. Им вручили аттестаты и нагрудные знаки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров приехал поздравить выпускников. По его словам, они достойно прошли путь суворовца и доказали, что способны преодолевать трудности. Евкуров отметил, что перед выпускниками открываются новые горизонты.

«Помните: высокое звание суворовца обязывает быть примером ответственности, честности, патриотизма и любви к Родине», - подчеркнул замминистра.

Девять выпускников-суворовцев получили медали «За особые успехи в учении I степени».

Ранее замминистр обороны РФ Василий Осьмаков принял участие в торжественной церемонии выпуска из Военной академии РВСН имени Петра Великого офицеров-ракетчиков. Военнослужащим предстоит взять на себя задачи по дежурству на новейших ракетных комплексах стационарного и мобильного базирования, таких как «Ярс» и «Авангард».

Напомним, на Госуслугах запустили сервис для поступления в военные вузы. Участвовать во вступительных испытаниях могут граждане в возрасте до 24 лет. Допуск получат годные к военной службе или годные с незначительными ограничениями и имеющие первую или вторую категорию профессионально-психологического отбора. Офицеров готовят в ведущих высших учебных заведениях страны, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.