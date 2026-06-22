Частицу Вечного огня привезли в зону СВО в День памяти и скорби

Частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду привезли в эти памятные дни и на Добропольское направление зоны СВО. Танкисты доставят огонь непосредственно к линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие группировки войск «Центр» получили приветствие и поддержку из самого сердца Родины - с Могилы Неизвестного Солдата. Огонь, зажженный в память о павших героях, будет гореть в блиндажах танкистов, которые идут все дальше на запад.

Церемония приурочена ко Дню памяти и скорби. Ровно 85 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Священный огонь - как напоминание, что память о подвиге жива, пока ее передают из рук в руки. И потому здесь бесценный дар не задержится - уже вечером он отправится туда, где его очень ждут.

«Эту лампадку повезем пацанам на передовую, как частица тепла нашего, ну, как бы для согревания души, как бы стимул такой, чтобы знали, что их дома ждут», - рассказал механик-водитель Дмитрий Панов.

На линию фронта танкисты 1-й Славянской бригады 51-й армии особый груз повезут как реликвию. А перед отправкой технику освятили, чтобы каждый выстрел был точен, а каждый экипаж вернулся домой.

«Это очень, конечно, приятно, что кусочек этого огня доносится до каждых позиций», - поделился командир танкового батальона Назар Гнатко.

Батюшка отслужил молебен за тех, кому предстоит идти в бой. С отцовской теплотой поговорил с каждым и благословил на ратные подвиги.

«Здесь проглядывается духовная преемственность, потому что даже сейчас, не говоря, где мы находимся, подразделение, эта земля тоже освящена подвигом русского солдата. Мы знаем, здесь тоже шли бои. Сегодня мы почтили память ветеранов», - рассказал священник 1-й Славянской бригады, помощник командира соединений по работе с верующими отец Максим.

Танковый батальон держит оборону на Добропольском направлении. Наши подразделения продвигаются севернее Новоалександровки и южнее Шевченко. Цель - Доброполье, которое является ключом ко всей обороне ВСУ в западной части ДНР. Контроль над городом выведет наши войска к Славянско-Краматорской дуге, а значит, приблизит освобождение всей республики.