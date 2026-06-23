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Студент МИРЭА добровольно поступил на службу в войска беспилотных систем

Валерий Кочетов отметил, что управление дронами привлекает его возможностью полностью контролировать технику и выполнять сложные задачи с помощью современных технологий.
23-06-2026 10:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Студент факультета «Правовое обеспечение национальной безопасности» Российского технологического университета МИРЭА Валерий Кочетов добровольно подписал контракт с Минобороны России и поступил на службу в войска беспилотных систем. Об этом он рассказал в видеоматериале, опубликованном оборонным ведомством.

По словам Кочетова, интерес к беспилотным технологиям у него появился после начала специальной военной операции. Перед подписанием контракта он несколько месяцев изучал особенности работы с дронами, тренировался на симуляторах и знакомился с профильными материалами. Как рассказал военнослужащий, дополнительным стимулом для выбора нового направления службы стали его навыки работы с электроникой и программированием.

«Мне нравится управлять на симуляторах и вживую. Ты полностью ощущаешь управляемую машину, полностью ее контролируешь и направляешь», - пояснил Кочетов.

Сейчас Валерий проходит подготовку в одном из учебных центров войск беспилотных систем под руководством инструкторов с боевым опытом. После завершения обучения он планирует приступить к выполнению задач в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военнослужащий подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» принял участие в телемосте со студентами и преподавателями Губкинского филиала Белгородского государственного технологического университета. В ходе онлайн-встречи участники обсудили подготовку специалистов по беспилотным технологиям, особенности военной службы и перспективы применения таких навыков в гражданской сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #студент #бпс
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