В Музее артиллерии Петербурга заложили капсулу с посланием потомкам

Военно-патриотическая акция «Послание Победителей: Связь поколений 1945-2045» прошла на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Центральным событием мероприятия стала закладка капсулы времени с обращением к будущим поколениям.

Послания для потомков подготовили ветеран Великой Отечественной войны, 104-летний полковник в отставке Борис Макаревич и активисты движения «Юнармия». Капсулу разместили в специальной витрине на сцене, где она будет храниться до 2045 года - столетия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции также состоялась торжественная церемония вручения знамен и свидетельств о присвоении имен героев Великой Отечественной войны местным отделениям и отрядам «Юнармии». Организаторы отметили, что мероприятие направлено на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.