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Моряки Северного флота приняли участие в акции памяти в Мурманске

Мероприятия прошли у мемориала, посвященного мужеству и стойкости жителей города.
22-06-2026 06:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Мурманске 22 июня отметили День памяти и скорби. В городе прошли мероприятия у мемориального комплекса, который символизирует стойкость и мужество мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Этот комплекс в народе называют «Печная труба».

В честь этой даты участники зажгли свечи, выложив ими число 22.06.41. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

Памятные акции проходят по всей стране и за ее пределами. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил на митинге в Брестской крепости, что долг поколений - защитить и сохранить память о Великой Отечественной войне. Накануне он возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге участники акции «Свеча памяти» выложили из свечей полуторку и разорванное кольцо блокады. Автомобиль символизирует Дорогу жизни, по которой в осажденный город доставляли продовольствие и эвакуировали жителей. В акции участвовали студенты, активисты движения «Волонтеры Победы», петербуржцы и военнослужащие.

В Главном храме ВС РФ прошла литургия в память о погибших в Великой Отечественной войне. Служба началась в 3 часа ночи, символизируя начало войны. Война длилась 1 418 дней, что было отмечено акцией «Свеча памяти» у храма и вокруг музейного комплекса «Дорога памяти».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #день памяти и скорби #Мурманск #Великая Отечественная война #андрей чибис #Константин Кабанцов
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