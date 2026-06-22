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Средства ПВО за ночь уничтожили 301 БПЛА над регионами России

В числе прочего, были нейтрализованы дроны над акваториями Азовского и Черного морей.
22-06-2026 08:15
© Фото: Минобороны России

В течение ночи с 21 на 22 июня силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Такие данные за период с 20:00 до 7:00 по московскому времени привело Минобороны России.

БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Кроме того, были нейтрализованы дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

За ночь и утро средства ПВО Минобороны сбили 59 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

Прошлой ночью над территорией России силами противовоздушной обороны было уничтожено 239 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки пришлись на девять регионов страны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотники #ВСУ #атака
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