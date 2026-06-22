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Военнослужащие Космических войск почтили память павших защитников Отечества

Торжественно-траурные мероприятия состоялись в городском округе Краснознаменск в Московской области.
22-06-2026 11:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о том, что сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, память павших в годы Великой Отечественной войны почтили военнослужащие Космических войск. Вместе с ними это сделали участники специальной военной операции и юнармейцы, а также представители местной администрации, ветеранских и общественных организаций. 

Отмечено, что мероприятия состоялись в городском округе Краснознаменск в Подмосковье. Церемонию посвятили 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. 

В ходе выступлений была подчеркнута важность сохранения исторической правды о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Выступавшие отметили неразрывную связь поколений - от героев той войны до героев специальной военной операции. Память павших почтили минутой молчания. Завершая митинг, собравшиеся возложили венки и цветы к «Огню памяти» в Сквере Победы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Военно-морского флота России почтили память павших воинов на берегу Ладожского озера. Траурный митинг состоялся у мемориала «Разорванное кольцо».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Космические войска #день памяти и скорби #Московская область #Краснознаменск
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