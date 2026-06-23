Ночью ПВО уничтожила над российскими регионами 143 беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и нейтрализовали 143 беспилотника украинского производства самолетного типа с 20 часов 22 июня до 7 утра 23 июня. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее, в ночь с 21 на 22 июня, силы ПВО сбили 301 украинский БПЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожили в 15 регионах, а также над Азовским и Черным морями.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.