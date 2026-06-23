МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Самолеты провели в воздухе около 16 часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС России.
23-06-2026 00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Самолеты провели в воздухе около 16 часов.

В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. При этом, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Экипажи дальней авиации совершают подобные полеты регулярно. Это происходит над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, отметили в Минобороны России. Важно отметить, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. За семь часов в воздухе экипажи также отработали дозаправку в воздухе и другие задачи. Бок о бок с нашими ракетоносцами в небе находились истребители Су-30СМ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ту-160 #вкс россии #армия #Минобороны РФ #ракетоносцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 