Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Самолеты провели в воздухе около 16 часов.

В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. При этом, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 ВКС России. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Экипажи дальней авиации совершают подобные полеты регулярно. Это происходит над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, отметили в Минобороны России. Важно отметить, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. За семь часов в воздухе экипажи также отработали дозаправку в воздухе и другие задачи. Бок о бок с нашими ракетоносцами в небе находились истребители Су-30СМ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.