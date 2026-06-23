Стальные охотники: как мобильные группы защищают Ленобласть от дронов

Мобильные группы должны быть готовы к бою в любую погоду и время суток. Главная задача этих парней - поиск, перехват и уничтожение вражеских беспилотников. В современной тактике ведения боя именно мобильные огневые группы играют ключевую роль в эшелонированной противовоздушной обороне.

После получения информации с типом цели и направлением ее полета мобильная огневая группа выдвигается на позиции. Крупнокалиберный пулемет «Утес» заряжен и готов вести огонь.

В воздухе реет беспилотник условного противника. И как только входит в зону поражения, по нему открывается шквальный огонь. В качестве мишеней - пластиковая имитация дронов коптерного и самолетного типа.

«На веревке примерно на 30 метров мы натягиваем две мишени. Вторая - для стабилизации, чтобы при ветре парусность не мешала», - говорит военнослужащий Ленинградского военного округа с позывным Орион.

Темп огня здесь важнее всего. Бойцов учат стрелять на упреждение короткими очередями.

«Определить дистанцию до цели, особенно на фоне неба, очень тяжело. Сегодня к нам прилетает самолет с размахом крыльев два метра, а завтра - пять. "Охотники" любят стрелять поводкой - то есть вести чуть ниже. И отрабатывать таким образом: чуть-чуть берем вперед - упреждение - и ведем цель», - показывает Орион.

Трехголовую турель прозвали Змеем Горынычем. Три крупнокалиберных пулемета Калашникова выдают больше тысячи выстрелов в минуту и не оставляют шансов вражеским дронам.

«У нас здесь устанавливаются прицельные приспособления разного типа. Так называемые "теплаки", определенные диоптрические прицелы используются, а также "ночники". Все зависит от времени суток. Днем можно работать и с трассирующей пулей», - объясняет военнослужащий Ленинградского военного округа с позывным Мультик.

Подготовка этих бойцов занимает три-четыре недели. Дальше - заступление на боевое дежурство и защита «малого неба». С января этого года на территории Ленобласти сбили почти 500 беспилотников. Львиная доля уничтоженных целей на счету мобильных огневых групп.