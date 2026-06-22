Цивилева: сейчас дополнительное образование получают 10 000 ветеранов СВО

Министерство образования и науки, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы. На встрече с участниками СВО в Университете имени Баумана Анна Цивилева отметила, что получение высшего образования - это важная часть адаптации и возвращения бойцов к мирной жизни. Статс-секретарь - замминистра обороны добавила, что желающих принять участие в программе - тысячи.

«Мы, во исполнение указа президента, готовим различные программы, для того чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. Пятнадцать тысяч заявок на получение образования у нас в фонде "Защитники Отечества" зарегистрированы. Десять тысяч человек в данный момент проходят обучение», - заявила Цивилева.

Первые 27 участников проекта уже завершили обучение, подготовка проходила с марта по июнь 2026 года. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным.

В Ростехе же в свою очередь отметили, что опыт ветеранов специальной военной операции особенно ценится в компании. С 2022 года на работу в госкорпорацию приняли более полутора тысяч таких человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.