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Цивилева: сейчас дополнительное образование получают 10 000 ветеранов СВО

Всего же, как отметила Анна Цивилева, в фонд «Защитники Отечества» подали 15 тысяч заявок на переобучение.
22-06-2026 17:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министерство образования и науки, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы. На встрече с участниками СВО в Университете имени Баумана Анна Цивилева отметила, что получение высшего образования - это важная часть адаптации и возвращения бойцов к мирной жизни. Статс-секретарь - замминистра обороны добавила, что желающих принять участие в программе - тысячи.

«Мы, во исполнение указа президента, готовим различные программы, для того чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. Пятнадцать тысяч заявок на получение образования у нас в фонде "Защитники Отечества" зарегистрированы. Десять тысяч человек в данный момент проходят обучение», - заявила Цивилева. 

Первые 27 участников проекта уже завершили обучение, подготовка проходила с марта по июнь 2026 года. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. 

В Ростехе же в свою очередь отметили, что опыт ветеранов специальной военной операции особенно ценится в компании. С 2022 года на работу в госкорпорацию приняли более полутора тысяч таких человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #защитники отечества #Дополнительное образование #Анна Цивилева
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