Принципиально новое поколение: в концерне ВКО «Алмаз-Антей» назвали основные особенности С-500

В концерне ВКО «Алмаз-Антей» рассказали о возможностях разрабатываемого комплекса ПВО С-500. Так, что его ракеты получат возможность работать за пределами атмосферы, а типаж целей будет расширен.

Об этом заявил заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин. По его словам, С-500 является системой принципиально нового поколения.

«Система может применяться для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», - рассказал Друзин.

Он также отметил, что основные локаторы С-500 построены на активных фазированных решетках без передающих устройств. В составе антенны, которая станет выполнять функции передатчика, присутствуют усилители, а напряжение электровакуумных приборов уменьшено за счет использования новых приборов.

«Это конструктивно существенно упрощает задачу, положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации», - цитирует РИА Новости слова Друзина.

Между тем, разработка самой системы ПВО уже скоро завершится. Об этом ранее заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - замкомандующего ВКС России генерал-лейтенант Юрий Грехов.

С-500 «Прометей» - зенитная ракетная система большой и средней дальности, в которой используется принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Комплекс предназначен для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет большой дальности, перехвата БРСД с дальностью пуска до 3500 километров, уничтожения гиперзвуковых крылатых ракет, самолетов и БПЛА.