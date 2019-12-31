Минобороны РФ получило второй военно-транспортный Ми-38Т

Министерство обороны РФ получило второй военно-транспортный вертолет Ми-38Т. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) передал Минобороны РФ вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом. Это уже вторая машина данной серии, поставленная Минобороны в рамках Гособоронзаказа», - говорится в сообщении.

Второго декабря генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщил, что первый Ми-38Т передан военному ведомству.

Ми-38 - транспортный вертолет, который занимает нишу между средним Ми-8 /17 и тяжелым Ми-26. Разработка началась еще в конце 1980-х годов в Советском Союзе, однако испытания вертолета из-за экономических трудностей начались только спустя 20 лет.

Контракт на поставку опытной партии из двух вертолетов был подписан между Министерством обороны и АО «Вертолеты России» в июле 2017 года. Первое фото Ми-38 для армии было опубликовано в августе того же года.

От гражданской версии Ми-38Т отличается установкой топливной системы с защитой от взрыва при жесткой посадке, дополнительными топливными баками и специализированными средствами связи.

Максимальная полезная нагрузка Ми-38 на внешней подвеске - 6000 килограммов, в транспортной кабине - 5000 килограммов. Крейсерская скорость полета 295 километров в час, дальность 1300 километров.