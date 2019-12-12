ОСК: пожар на «Адмирале Кузнецове» локализован

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода был локализован очаг задымления, а также произведена эвакуация рабочих завода.

«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения», - сказал Рахманов.

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