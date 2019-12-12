ОСК: пожар на «Адмирале Кузнецове» локализован
Среди рабочих, проводивших ремонт на корабле, пропавших и пострадавших нет.
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Пожарные смогли сбить открытое пламя на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова.
«Пожар на корабле локализован, открытого горения нет, на палубу вырываются клубы белого дыма, что должно свидетельствовать об отсутствии открытого горения», - сказал Рахманов.
Он также сообщил, что температура в соседних отсеках не превышает допустимой нормы.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода был локализован очаг задымления, а также произведена эвакуация рабочих завода.