МРК «Ингушетия» испытал ракетный комплекс «Калибр» в Черном море

Экипаж новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» проекта 21631 (шифр «Буян-М») выполнил пробные пуски из ракетного комплекса «Калибр» и артиллерийского комплекса. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

Пуск макета ракеты «Калибр» проводился в Черном море в рамках заводских ходовых испытаний. Также экипаж провел проверочную артиллерийскую стрельбу и поразил условные цели на воде и на суше.

«Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили», - заявил представитель флота.

Ранее экипаж корабля проверил работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, устойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

МРК «Ингушетия» - восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М», построенной для Черноморского флота на Зеленодольском заводе имени Горького.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения, ближней морской зоны. Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. Однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.