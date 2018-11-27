Минобороны РФ получит 12 новейших подводных лодок «Лада»

Министерство обороны РФ закажет 12 новейших подводных подлодок «Лада», сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

«В 2019 году ВМФ планирует принять в свой состав атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», построенные на северодвинском предприятии «Севмаш». Будет продолжаться строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Северного флота, а также серийное строительство для ВМФ не менее 12 единиц новейших дизель-электрических подводных лодок типа “Лада”», - сказал Королев.

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 (шифр «Лада») торжественно была спущена на воду в Санкт-Петербурге 20 сентября. В данный момент в опытной эксплуатации находится одна подводная лодка «Лада», Б-585 «Санкт-Петербург».

Всего в 2019 году для военно-морского флота будет построено порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

В нынешнем году в состав флота уже вошли фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», ледокол «Илья Муромец» и морское судно тылового обеспечения «Эльбрус».