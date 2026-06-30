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Минобороны России показало кадры удара Су-34 по складу беспилотников ВСУ

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
30-06-2026 18:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, нанесшего авиационный удар по складу с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

На опубликованном видео показаны самолет перед боевым вылетом с подвешенными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), взлет Су-34, работа экипажа в воздухе, а также момент отделения управляемых авиабомб. В завершение демонстрируются кадры возвращения самолета на аэродром базирования.

По данным Минобороны, удар был нанесен по заранее установленным координатам. После выполнения задачи средства разведки подтвердили уничтожение цели.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении двух пунктов временной дислокации противника. Это сделали экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #восток
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