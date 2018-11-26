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Около 30 кораблей построят для ВМФ России в 2019 году

Павел Настин
10:41 26.11.2018
Также в состав Военно-морского флота должны войти две атомные подводные лодки.
Около 30 кораблей построят для ВМФ России в 2019 году
Фото: Артём Балабин, Facebook

Около 30 кораблей и судов обеспечения различного класса планируется построить в 2019 году для Военно-морского флота России. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

«Планируется, что в 2019 году для Военно-морского флота будет построено около 30 кораблей и судов обеспечения различного класса. Продолжатся работы над созданием атомных подводных лодок пятого поколения, которые будут обладать еще более совершенными характеристиками», - заявил Королев.

Он уточнил, что в следующем году флот должен получить две атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань».

По словам Королева, продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Северного флота, а также серийное строительство для ВМФ не менее 12 единиц новейших дизель-электрических субмарин типа «Лада».

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