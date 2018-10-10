Для российских военных создали замену пистолету Макарова

Для Министерства обороны России создан новый пистолет, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ). Об этом сегодня сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

По его словам, пистолет под патрон 9×21 в настоящее время проходит государственные испытания, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных Сил РФ. Ожидается, что испытания завершатся к декабрю текущего года, передает РИА Новости.

ПМ является самым массовым пистолетом в российской армии. Пистолет был разработан в 1948 году, а спустя три года принят на вооружение. В настоящее время на базе пистолета Макарова разработано большое количество боевых, служебных и гражданских модификаций.