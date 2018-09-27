Крадущийся охотник: почему подлодки «Лада» считают лучшими в мире

Высокая точность попаданий и разрушительная мощь этого оружия, продемонстрированная в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, сочетается с предельно низким уровнем гидроакустического поля и высокими дальностями обнаружения бортовых сенсоров корабля-носителя. Все это позволяет образно характеризовать дизель-электрическую подводную лодку «Кронштадт» как бесшумного подводного охотника.

Лучшая подлодка современности

Проект 677 разработан под руководством Генерального конструктора Юрия Кормилицина, кто ранее вел на «Рубине» направление неатомных подводных лодок и отвечал за проекты 641Б, 877, 636 и другие. «Лада» - квинтэссенция инженерной мысли и таланта Юрия Николаевича. По совокупности характеристик, она является лучшей неатомной субмариной современности, настоящей Королевой морских просторов. Яркий алмаз в ее короне – мощнейший гидроакустический комплекс «Лира» разработки ЦНИИ «Электроприбор».

Этот комплекс с квазиконформной шумопеленгаторной антенной большой площади и буксируемой гидроакустической антенной по своему техническому уровню он значительно превосходит серийные ГАК семейства «Рубикон», включая вершину его развития - МГК-400ЭМ, что по сегодняшний день устанавливается на находящиеся в строительстве субмарины проекта 636.

Кроме того, подлодка получила первую цифровую интегрированную систему, построенную с применением современных сетевых технологий повышенной надежности «Литий», первый отечественный инерциальный навигационный комплекс для НАПЛ «Аппасионата», первый высокоавтоматизированный миниатюрный комплекс связи «Дистанция», перископный комплекс «Парус-98» непроникающего типа, дизель-генераторы постоянного тока, систему азотного пожаротушения. Уровень шумности подлодки по разным оценкам примерна на 50% ниже, чем у подлодок проекта 877.

Коэффициент обновления оборудования в подлодке, заложенный при ее проектировании, достигает 70%.

Вместе с тем, «Лада» компактнее: при аналогичном составе вооружения (шесть торпедных аппаратов с боезапасом 18 торпед и ракет) стандартное водоизмещения снижено с 2350 (цифра для проекта 636.3) до 1765 тонн. Численность экипажа за счет автоматизации сокращена с 52 до 35 человек. Более мощная и технически совершенная гидроакустика вкупе с меньшими размерами лодки предопределили результат опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга» в составе Северного Флота.

При этом лодка хорошо действовала не только против условного противника. В одном из походов она, оставаясь незамеченной, обнаружила следящую за нашими кораблями субмарину типа Virginia, и скрытно следовала за той в течение нескольких часов.

Стоявший у истоков создания русского подводного флота, Адмирал Эдуард Николаевич Щенснович в 1914 году писал: «Я пришел к убеждению, что мы умеем владеть подводными лодками всех имеемых у нас типов, что лодки составляют могущественное оружие в руках наших офицеров и команд, но что следует значительно увеличить число имеемых лодок». Замечательные слова, которые в сегодняшней обстановке прекрасно подходят применительно к подводным лодкам типа «Лада».

Крадущийся охотник

Как показали длительные морские испытания головного корабля проекта – ДЭПЛ Б-585 «Санкт-Петербург», продолжающиеся с момента подъема военно-морского флага в 2010 году, субмарины данного типа прекрасно подходят для действий как в условиях интенсивного судоходства в стесненных водах Балтики, так и на просторах Баренцева и Белого морей с выходом в Северную Атлантику.

Совместные походы с субмаринами предыдущих поколений проектов 877 и 636 (отнесенных классификаторами из Североатлантического блока к типу «Kilo») продемонстрировали значительное превосходство «Лады» в дальности обнаружения подводных и надводных целей. Что в дуэльной ситуации давало ей возможность скрытно занять выгодную позицию и первой произвести пуск ракет и торпед по условному противнику.

Коль скоро «Кронштадт» достраивался по скорректированному проекту, с устранением выявленных в море недостатков головного корпуса, он представляет еще более совершенный боевой корабль. В плане доработок базового проекта особо отметим улучшенные систему управления корабельными техническими средствами и навигационный комплекс. Внедрена современная электроника, управляющая этими и другими системами и механизмами корабля. Откорректирован жилой отсек, где располагается экипаж, кают-компания и камбуз. Доработаны выдвижные устройства, амортизаторы линии вала. Главный гребной электродвигатель СЭД-1 разработки НИИ ЭФА заменен на более совершенный от АО «Электросила». Он также выполнен на постоянных магнитах, по типу германского Siemens Permasyn.

Выступая на церемонии спуска, главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков напомнил, что за низкий уровень шума подводную лодку предшествующего 877 проекта западные военные прозвали «Черной дырой». Испытания же «Санкт-Петербурга» показали: его шумность в несколько (согласно расчетам конструкторов, 4-5) раз меньше, чем у представителей предыдущего поколения. С учетом возросшей скрытности «Лады», «которую противник не видит и не слышит», нашу субмарину можно назвать «Невидимкой», - продолжал он.

«Новая подводная лодка дает возможность шагнуть вперед и выполнить указы Президента по строительству нового современного подводного флота России», – резюмировал Виктор Викторович. Напомним, что в период с 2012 по 2016гг. Чирков занимал должность Главнокомандующего ВМФ РФ. По его указанию от 2013 года строительство «Кронштадта», заложенного летом 2005-го но «замороженного» пять лет спустя, было возобновлено.

«Задержка в строительстве позволила нам максимально учесть на этом корабле опыт строительства и эксплуатации подводной лодки «Санкт-Петербург», - пояснил генеральный директор АО «Адмиралтейские Верфи» Александр Бузаков. - По всем показателям она превосходит своего предшественника – лодки 636-го проекта». Вместе с разработчиком проекта – АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», завод-строитель отстаивал «Ладу» в трудные для нее годы, когда возникали трудности с поиском и устранением недочетов на головном корпусе.

«Значимость сегодняшнего события трудно переоценить: корабль, заложенный в 2005 году, спускается в 2018-м. Он перенес и остановки в строительстве, и приостановление финансирования, но, тем не менее, спуск сегодня состоится», – сказал на церемонии руководитель «Адмиралтейских Верфей». Согласно решению главного заказчика, «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса, - отмечает заводская пресс-служба. «Показательно, что спуск ДЭПЛ «Кронштадт» происходит в условиях масштабной реконструкции стапельно-сдаточного цеха, которая проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2011-2020 годов», - говорится в пресс-релизе.

По завершению реконструкции на предприятии будет создан современный специализированный комплекс замкнутого цикла по строительству неатомных подводных лодок, который оптимизирует производственный процесс. Работы в рамках реконструкции ведутся без остановки действующего производства и не влияют на сроки исполнения контрактов.

Династия номер 677

Заводчане уверены, что «Кронштадт» подтвердит заложенные в него характеристики на морских испытаниях, которые планируется провести в следующем году. Тогда же руководство «Адмиралтейских Верфей» рассчитывает подписать контракты на четвертую и пятую подлодки данного типа. А пока на заводе идет работа над завершением третьего корпуса – ДЭПЛ «Великие Луки». Ее планируется сдать в 2021 году.

«Вся истории Адмиралтейских верфей, начиная с эпохи Петра Великого, свидетельствует о том, что предприятие умеет строить уникальные корабли. И сегодняшний спуск – наглядное тому подтверждение. Для российских моряков большая честь служить на таких современных подводных лодках», - сообщил заместитель начальника управления кораблестроения Главного командования ВМФ России, капитан I ранга Михаил Краснопеев.

Со своей стороны, генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит пояснил: «По всем техническим параметрам «Кронштадт» превосходит предыдущие корабли. К тому же, мы учли все необходимые доработки, что надо было сделать на головном корпусе. «Кронштадт» получил большую часть серийного оборудования, которое прошло все испытания и соответствует заявленным характеристикам». После спуска на воду, проверки всех систем и механизмов, начнутся «морские испытания, сначала швартовные всех систем, устройств, затем выход в море». Если все пройдет удачно, сдача флоту нового корабля может состояться уже в следующем году.