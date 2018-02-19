Небесный хищник: новейший истребитель ВКС Су-35 за 60 секунд

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».

Обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.