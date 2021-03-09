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Окунуться в армейскую жизнь: как старшеклассники проходят начальную военную подготовку в центре «Авангард»

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:09 09.03.2021
По всей стране появится более 70 подобных центров, а подмосковный «Авангард», оправдывая название, станет флагманом системы начальной военной подготовки.
Окунуться в армейскую жизнь: как старшеклассники проходят начальную военную подготовку в центре «Авангард»
© Фото: Минобороны России
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Столичные школьники сегодня смогли лично пообщаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он посетил центр патриотического воспитания молодежи «Авангард», где состоялось открытие первых военных сборов для старшеклассников из Москвы.

Ближайшие пять дней школьники проведут вдали от родителей: займутся огневой, строевой и медицинской подготовками. Подобные центры сегодня действуют уже в 24 российских регионах. Этот крупнейший.

«Это самый крупный, самый большой центр, который построен Москвой и Московской областью. Сделан он на мой взгляд по самым современным технологиям. Нам конечно хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года дополнительно строительство еще 37 центров», - отметил Шойгу.

Для подготовки курсантов задействованы все передовые армейские разработки. Учебный корпус центра «Авангард» разделен по видам и родам войск. Для будущих десантников есть тренажер, имитирующий прыжок с парашютом. В соседней аудитории - кабины настоящих армейских грузовиков, - тренажеры воссоздающие условия бездорожья.

Пока курсант в одиночку пытается совладать с армейской техникой, за его действиями посредством специальной камеры, установленной внутри кабины, наблюдает инструктор. На выбор курсантов сразу три типа автомобильной техники, стоящей на вооружении российской армии. Пока одни оттачивают практические навыки вождения, другие - как в настоящей автошколе - слушают теорию.

Имеется и комплекс, который имитирует стрельбу из автомата Калашникова. Полноценную отдачу в правое плечо обеспечивает сжатый воздух. На специальном мультимедийном экране выводится цель.

По соседству расположен настоящий тир, где стреляют холостыми, там мэр Москвы Сергей Собянин решил проверить свою меткость.

Территория центра - 30 гектаров - сопоставима с площадью 40 футбольных полей. Включает в себя три жилых, учебный и спортивный корпуса. Вокруг них площадки для игровых видов спорта, уличные тренажеры. Зимой все занятия проходят в помещениях.

За относительно короткое время пребывания в центре курсанты успевают освоить сразу несколько видов единоборств. В спортивном комплексе «Тайфун» есть даже свой боксерский ринг.

«Азам научить можно, то есть это стандартные удары. Двумя руками два прямых удара, на ногах защита», - отметил инструктор по боксу в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Вадим Кушин.

В перспективе в список секций планируют включить велоспорт, лыжные гонки и даже верховую езду. Об этом по итогам визита в центр заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все эти активности, которые очень интересны, стрельбища - все это будет также с Минобороны согласовано. Поэтому большое количество могут себя здесь реализовать, найти себя, научиться новому. Проект начинает жить. Круглогодичный проект, он и летом, и зимой будет работать на все сто, на полную мощность», - рассказал Воробьев.

Потребности Москвы вдвое больше. Ежегодно военные сборы в столице проходит 40 тысяч ребят. Мэр Москвы договорился с Минобороны о строительстве новых корпусов. Но на всех их все равно не хватит. А потому попасть сюда смогут только самые лучшие.

«По сути дела это продолжение школьной программы. Но это не совсем школьная программа. Это неформальный проект, который создан с душой. Проект очень хороший, качественный. Как и все, что делает Минобороны», - подчеркнул Собянин.

«Высота», «Щит», «Вихрь» - названия корпусов, предназначенных для проживания курсантов. Специально для них тут оборудовали кубрики, по четыре человека каждый.

Даже в столовую тут передвигаются исключительно строем, а к приему пищи приступают лишь по команде вожатого. Но главная тут конечно «Ира». Так называют искусственный разум «Авангарда». Программное обеспечение отвечает за расписание курсантов, их безопасность, а при желании даже может поддержать разговор.

Разговаривать с молодежью на одном языке и готовить молодых людей к службе в армии - и есть главный смысл создания «Авангарда». Возможно, стать кадровым военным решат не все, но навыки, полученные здесь, наверняка пригодятся и во многих гражданских специальностях.

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