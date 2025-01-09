Су-35 прикрыли наносящую удары по ВСУ авиацию в Курской области

Российские истребители Су-35С сопроводили авиацию, которая наносила удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ и продемонстрировало кадры полетов.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Самолеты обнаружили ПВО противника с помощью комплексов авиационного вооружения, уточнили в Минобороны.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.