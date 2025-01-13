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Мотострелки показали штурм Даченского в ДНР и зачистку домов от ВСУ

Расчеты БПЛА помогли уничтожить основные огневые точки, места скопления живой силы и техники ВСУ. Затем штурмовики начали зачищать опорники и здания, где находились националисты.
2025-01-13 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» показали, как освобождали населенный пункт Даченское в Донецкой Народной Республике. Стрелок Владислав Шустров рассказал подробности штурма.

«Заходили пять взводов. Через одну лесополосу двигались три взвода, через другую два. Проходили по очереди, двойками либо тройками, чтобы не было скопления и нас не увидели», - объяснил он.

По словам Владислава, бойцы пятого взвода втроем взяли четыре опорных пункта противника, полностью обезвредив их. Затем наши военнослужащие начали зачищать дома, в которых находились боевики ВСУ.

«В некоторых домах стояли пулеметы. Трудно было пройти, нужно было отлеживаться некоторое время, чтобы дали пройти нам. Плюс останавливали также мины», - добавил он.

Во время боевой работы штурмовые подразделения взаимодействовали с расчетами БПЛА, которые выявили и помогли уничтожить основные огневые точки и позиции украинских боевиков. Также перед началом штурма операторы БПЛА передали координаты мест скопления живой силы и техники ВСУ артиллерии. После того, как артиллеристы уничтожили все цели, штурмовики приступили к зачистке опорников и зданий.

По итогам боя часть подразделений ВСУ спаслась бегством, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых. Освободив населенный пункт Даченское, наши бойцы установили российский триколор.

Минобороны России сообщило об освобождении Даченского 6 января 2025 года. В ведомстве уточнили, что противника из населенного пункта выбили военнослужащие группировки войск «Центр».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #штурм #ДНР #Даченское
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