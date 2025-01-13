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Экипажи Т-90М «Прорыв» уничтожили украинские взводные опорные пункты

Также российские военные уничтожили вражеские склады с боеприпасами.
2025-01-13 06:51:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили склады с боеприпасами, взводные опорные пункты и живую силу ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Вражеские позиции на одном из участков специальной операции выявили в ходе воздушной разведки. Координаты противника оперативно передали танкистам.

После выполнения задачи экипажи Т-90М незамедлительно вернулись в так называемый «отстойник», где их не смогут выследить боевики.

Напомним, накануне в МО РФ показали, как расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, замаскированные пулеметные точки и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #т-90м #прорыв #Запад #МО РФ #СВО
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