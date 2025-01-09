МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Ланцета» уничтожил украинский «Град» на правобережье Днепра

На этом участке СВО подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток вражеских орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО.
2025-01-09 12:53:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожил РСЗО «Град» ВСУ на правобережье Днепра с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Боевую работу наших военнослужащих продемонстрировало Министерство обороны России.

Дрон-камикадзе преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. С помощью разведывательного беспилотника Zala удалось определить приоритетную для уничтожения РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ.

На кадрах объективного контроля зафиксированы последствия точного удара. В момент попадания происходит детонация.

По данным Минобороны России, только на данном участке СВО подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, РСЗО, установок ПВО, различных видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #МО РФ #ланцет #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 