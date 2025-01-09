Расчет «Ланцета» уничтожил украинский «Град» на правобережье Днепра

Расчет БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожил РСЗО «Град» ВСУ на правобережье Днепра с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Боевую работу наших военнослужащих продемонстрировало Министерство обороны России.

Дрон-камикадзе преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. С помощью разведывательного беспилотника Zala удалось определить приоритетную для уничтожения РСЗО БМ-21 «Град» ВСУ.

На кадрах объективного контроля зафиксированы последствия точного удара. В момент попадания происходит детонация.

По данным Минобороны России, только на данном участке СВО подразделения БПЛА артиллерийского соединения ВДВ уничтожили не один десяток орудий, РСЗО, установок ПВО, различных видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.