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Расчеты FPV-дронов устроили охоту на автомобили ВСУ в ДНР

Бойцы убедились в уничтожении техники в режиме реального времени.
2025-01-08 16:52:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов уничтожили в ДНР две автомашины, которые ехали с припасами для ВСУ. Министерство обороны России показало кадры объективного контроля.

Разведчики из 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нашли эти машины, когда те двигались вдоль лесополосы рядом с деревней Терны. Бойцы поняли, что автомобили едут на позиции с припасами для боевиков.

Тогда наши военнослужащие решили их уничтожить. Расчеты из 144-й мотострелковой дивизии атаковали вражескую технику FPV-дронами, и она была разбита.

Бойцы убедились в уничтожении автомобилей в режиме реального времени.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Автомобили #ДНР #ВСУ #группировка войск запад #FPV-дроны
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