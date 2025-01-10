Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли удар по позициям противника, выявленным на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры боевой работы расчета публикует Минобороны России.

«Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанесли удар по выявленным позициям ВСУ на Ореховском направлении», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Чтобы орудие при наблюдении со стороны противника сливалось с окружающим пространством, его спрятали среди деревьев. На записи можно увидеть, как артиллеристы производят необходимые вычисления и ведут огонь.

В описании к видео сказано, что стрельбу корректировали с помощью беспилотников. Их же камеры фиксировали результаты ударов.

Кроме поддержки штурмовых групп, артиллерийские подразделения ведут самостоятельный поиск и уничтожение целей в своей зоне ответственности, это могут быть скопления живой силы, бронетехника, укрытия и блиндажи противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.