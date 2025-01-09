Экипажи Т-72 отработали с закрытых позиций по опорникам и технике ВСУ

Танкисты группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции поддержали огнем наступление бойцов штурмовых подразделений. В составе бронегрупп экипажи танков Т-72 работают с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.

«Необходимо было подавить живую силу противника, который вел огонь по нашим парням. Мы это сделали. Многократно уничтожали пехоту врага, его минометы, точки запуска дронов в лесу. В основном, разрушаем опорные пункты боевиков, укрепрайоны и все в таком духе», - рассказал командир танкового взвода с позывным Пятьдесят седьмой.

Работа с закрытых огневых позиций позволяет танкистам оставаться незамеченными и эффективно отрабатывать по целям противника. Танкисты работают в тесной связке с операторами БПЛА, которые являются их «глазами» при стрельбе по укрепрайонам ВСУ.

«Когда получаем команду, то выезжаем на позиции и там уже связываемся с операторами БПЛА. Они нас корректируют. Первый выстрел пристрелочный, потом получаем корректировки и ведем огонь по цели. Главная угроза с неба. Это FPV-дроны. Иногда приходится быстро сворачиваться», - объяснил командир танка с позывным Заяц.

Разведка с воздуха обнаружила расположение опорного пункта противника и танкисты произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами. Работать в таком режиме Т-72 могут на расстояние до 10 километров.

Успешному выполнению задач способствует своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой. Как говорят экипажи танков, все необходимы детали, запасные части, снаряды в наличии. Все что нужно, доставляют оперативно и в срок.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.