Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в Курской области

Экипажи истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничье Курской области. Кадрами полетов многоцелевых истребителей поделилось Минобороны России.

Многоцелевые истребители Су-35С сопроводили самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по бронетехнике и живой силе ВСУ.

С помощью комплекса авиационного вооружения сверхманевренные самолеты обнаружили объекты ПВО противника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.