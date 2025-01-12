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Су-35С прикрыли экипажи ВКС России в Курской области

Также истребители обнаружили объекты ПВО врага с помощью комплекса авиационного вооружения.
2025-01-12 17:39:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничье Курской области. Кадрами полетов многоцелевых истребителей поделилось Минобороны России.

Многоцелевые истребители Су-35С сопроводили самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, которые наносили удары по бронетехнике и живой силе ВСУ.

С помощью комплекса авиационного вооружения сверхманевренные самолеты обнаружили объекты ПВО противника.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #ВКС РФ #истребители #Курская область #су-35с #экипаж
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