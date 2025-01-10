МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Мсты» группировки войск «Центр» поразил командный пункт ВСУ

Артиллеристы применили управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.
2025-01-10 11:01:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

Расчет беспилотника вычислил координаты противника и передал данные артиллеристам, которые точным попаданием уничтожили живую силу ВСУ. Огонь велся на дистанции, превышающей 15 километров и корректировался с помощью БПЛА «Орлан-30». Отстрелявшись, артиллеристы спрятали орудие и укрылись в блиндаже.

Ведомство продемонстрировало кадры с боевой работой расчета. Показано, как ведется огонь. Орудие расположено среди деревьев, над ним размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения, наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Мста-Б #ВСУ #краснополь #артиллеия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 