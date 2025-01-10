Расчет «Мсты» группировки войск «Центр» поразил командный пункт ВСУ

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

Расчет беспилотника вычислил координаты противника и передал данные артиллеристам, которые точным попаданием уничтожили живую силу ВСУ. Огонь велся на дистанции, превышающей 15 километров и корректировался с помощью БПЛА «Орлан-30». Отстрелявшись, артиллеристы спрятали орудие и укрылись в блиндаже.

Ведомство продемонстрировало кадры с боевой работой расчета. Показано, как ведется огонь. Орудие расположено среди деревьев, над ним размещена решетчатая конструкция, защищающая от дронов.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения, наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.