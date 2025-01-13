В Главном храме ВС РФ прошел IV Рождественский хоровой собор

В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялся IV Рождественский хоровой собор. Он объединил 10 гражданских и военных коллективов, более 350 певчих и более 2 000 зрителей, среди которых были участники специальной операции и их родные. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Перед мероприятием певчих и прихожан благословил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Кроме того, с приветственным словом обратился заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. В своей речи он отметил необходимость защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранения веры.

Замглавы военного ведомства также выразил уверенность, что проведение хоровых соборов вносит весомый вклад в развитие традиции хорового исполнительского искусства в ВС РФ и способствует приобщению к многовековым традициям русской культуры.

Генерал армии наградил медалями «За веру и служение Отечеству» руководителей хоровых коллективов и исполнителей и вручил творческим коллективам благодарственные письма министра обороны РФ.

В ходе мероприятия певчие коллективы акапельно исполнили произведения христианской духовной музыки и другие произведения.

Напомним, в минувшую субботу в Ставропигиальном Никольском морском соборе прошел IV Рождественский хоровой собор. В мероприятии приняли участие более 200 исполнителей из военных и православных хоровых коллективов.

Хоровые коллективы представили программы, составленные из произведений христианской духовной музыки, рождественские колядки из своего репертуара и исполнили несколько совместных композиций.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.