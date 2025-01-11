ВС РФ ударили по военным аэродромам и объектам энергетики на Украине

Военнослужащие ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские военные также поразили скопления живой силы и техники врага в 146 районах. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Кроме того, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 181 вражеский дрон самолетного типа.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения СВО военнослужащие ВС РФ уничтожили: 652 самолета, 283 вертолета, 40 077 БПЛА, 590 ЗРК, 20 480 танков и других боевых бронемашин, 1 508 боевых машин РСЗО, 20 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.