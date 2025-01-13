Киев попытался ударить по станции, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку»

Минобороны России сообщает о попытке Украины ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Попытка атаки в селе Гай-Кодзор была осуществлена 11 января. Ее цель - остановить поставки российского газа в страны Европы. По данным российского оборонного ведомства, противник применил девять беспилотников.

Минобороны сообщило, что средствами ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА. Среди персонала компрессорной станции никто не пострадал.

«В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции», - говорится в сообщении.

В ведомства добавили, что удалось устранить последствия падения осколков и восстановить оборудование. Компрессорная станция подает газ в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.