МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев попытался ударить по станции, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку»

Все запущенные противником беспилотники были сбиты, но падением осколков повредилось оборудование газоизмерительной станции.
2025-01-13 10:31:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о попытке Украины ударить по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Попытка атаки в селе Гай-Кодзор была осуществлена 11 января. Ее цель - остановить поставки российского газа в страны Европы. По данным российского оборонного ведомства, противник применил девять беспилотников.

Минобороны сообщило, что средствами ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА. Среди персонала компрессорной станции никто не пострадал.

«В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции», - говорится в сообщении.

В ведомства добавили, что удалось устранить последствия падения осколков и восстановить оборудование. Компрессорная станция подает газ в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #«Турецкий поток» #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 