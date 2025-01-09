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Российский «Град» накрыл огнем опорники ВСУ на правобережье Днепра

Выполнив задачу, боевая машина быстро покидает позицию и уходит в тыловой район для перезаряжания направляющих.
2025-01-09 17:25:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» морской пехоты группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Получив координаты, расчет прибыл на место, развернул установку, сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. На записи Минобороны России показано с разных ракурсов, как с направляющих сходят реактивные снаряды. Блок направляющих прикрыт решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе.

Огонь велся в темное время суток и корректировался с помощью беспилотников. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому, выполнив задание, боевая машина покидает позицию и уходит в тыловой район на перезарядку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО #МО РФ #СВО
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