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Российские военнослужащие вручили подарки детям в Курской области

Наши бойцы помогают мирным жителям не только подарками. Они постоянно доставляют вещи и продукты нуждающимся.
Роман Закурдаев 2025-01-13 11:53:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В канун старого Нового года артиллеристы 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» вручили подарки ребятам из многодетных семей в Большесолдатском районе Курской области. Военнослужащие купили подарки за свой счет.

Об обстановке в Большесолдатском районе рассказал наш корреспондент Роман Закурдаев. Здесь относительно безопасно, но некоторые люди покинули свои дома. Другие остаются жить, несмотря на сохраняющуюся угрозу обстрелов.

По запросам местных жителей военные проводят эвакуацию гражданского населения. С началом боевых действий в Курской области пенсионерка Татьяна Ивановна Лобова оставила родной дом, и как только обстановка изменилась, вернулась. В каждом из районов курского приграничья военные на связи с главами местных администраций, чтобы оперативно оказывать адресную помощь.

«У нас в подразделении есть фельдшер, который оказывает помощь. Если что, то до ближайшей больницы, госпиталя всегда готовы отвезти», - говорит заместитель командира артиллерийского дивизиона по военно-политической работе с позывным Батя.

Военные помогают местным с доставкой питьевой воды, дров и продуктов питания. В зимнее время, если необходимо, привозят теплые вещи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #помощь
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