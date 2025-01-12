ВС РФ ударили по военным аэродромам и живой силе ВСУ в 139 районах

Военные ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Также средства ПВО сбили 55 дронов самолетного типа.

По последним данным МО РФ, с начала проведения СВО российская армия уничтожила 652 самолета, 283 вертолета, 40132 БПЛА, 590 ЗРК, 20492 танка и других боевых бронемашин, 1508 боевых машин РСЗО, 20465 орудий полевой артиллерии и минометов, 30179 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сегодня стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области и населенный пункт Янтарное в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.