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ВС РФ ударили по военным аэродромам и живой силе ВСУ в 139 районах

Средствами ПВО уничтожены 55 БПЛА самолетного типа противника.
2025-01-12 12:29:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военные ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Также средства ПВО сбили 55 дронов самолетного типа.

По последним данным МО РФ, с начала проведения СВО российская армия уничтожила 652 самолета, 283 вертолета, 40132 БПЛА, 590 ЗРК, 20492 танка и других боевых бронемашин, 1508 боевых машин РСЗО, 20465 орудий полевой артиллерии и минометов, 30179 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сегодня стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области и населенный пункт Янтарное в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #бпла #Российская армия #МО РФ #Военные аэродромы
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