За сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 350 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Российские военные также подбили украинский танк, четыре БМП, пять БТР, 12 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
Кроме того, ВС РФ уничтожили самоходку M109 Paladin американского производства.
Ранее в Минобороны России сообщали о мощном ударе по инфраструктуре украинских военных аэродромов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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