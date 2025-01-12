За сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 350 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские военные также подбили украинский танк, четыре БМП, пять БТР, 12 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Кроме того, ВС РФ уничтожили самоходку M109 Paladin американского производства.

Ранее в Минобороны России сообщали о мощном ударе по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.