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ВСУ за сутки потеряли более 350 человек на Курском направлении

ВС РФ подбили танк, четыре БМП, пять БТР, 12 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
2025-01-12 13:28:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За сутки киевский режим на Курском направлении потерял более 350 боевиков. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские военные также подбили украинский танк, четыре БМП, пять БТР, 12 боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Кроме того, ВС РФ уничтожили самоходку M109 Paladin американского производства.

Ранее в Минобороны России сообщали о мощном ударе по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #БТР #БМП #Курская область #уничтожение
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