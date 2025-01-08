Российские войска ударили по складам БПЛА и военным аэродромам ВСУ

Военнослужащие ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, российские военные поразили место сборки и хранения дронов, технику врага, иностранных наемников и живую силу противника в 147 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Также средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 105 беспилотников ВСУ самолетного типа.

По последним данным российского оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции бойцы ВС РФ уничтожили 652 самолета, 283 вертолета, 39723 БПЛА, 590 ЗРК, 20290 танков и других боевых бронемашин, 1507 боевых машин РСЗО, 20284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29983 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.