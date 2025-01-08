На Красноармейском направлении спецоперации расчет 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт. Таким образом российским артиллеристам удалось сорвать ротацию националистов.

Вражеские позиции удалось найти при помощи разведывательных беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что корректировка огня велась в режиме реального времени. Это позволило уничтожить боевиков минимальным количеством выстрелов.

После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и ушли в укрытие.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Красноармейском направлении саперы разминируют дороги и прилегающие территории в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.