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Су-34 ударил по скоплениям ВСУ в курском приграничье бомбами с УМПК

Истребитель-бомбардировщик нанес удар по местам скопления личного состава и бронетехнике боевиков.
2025-01-07 15:59:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на формирования ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы военных летчиков показало Минобороны России.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик ВКС России нанес удар по разведанным местам скопления личного состава, бронированной и автомобильной военной технике боевиков.

Летчики применили авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Разведчики подтвердили, что цели уничтожены. Самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #Курская область #ВСУ #Авиабомбы #УМПК
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