Су-34 ударил по скоплениям ВСУ в курском приграничье бомбами с УМПК

Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на формирования ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры работы военных летчиков показало Минобороны России.
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик ВКС России нанес удар по разведанным местам скопления личного состава, бронированной и автомобильной военной технике боевиков.
Летчики применили авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Разведчики подтвердили, что цели уничтожены. Самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»