Дрон на оптоволокне уничтожил БМП Bradley в Курской области

Российские военные с помощью FPV-дрона на оптоволокне уничтожили боевую машину пехоты Bradley в зоне ответственности группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. Видео предоставило Министерство обороны РФ.

Вражескую машину обнаружили средствами воздушной разведки. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на БМП противника.

«Цель была оперативно уничтожена расчетом FPV-дрона на оптоволокне», - говорится в сообщении ведомства.

На записи показано, что видит оператор дрона в режиме реального времени. БПЛА движется очень низко и медленно. В кадр попадает техника ВСУ, беспилотник влетает в цель, и запись обрывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.