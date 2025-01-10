Бронегруппа гвардейского десантно-штурмового полка на боевых машинах десанта БМД-4М уничтожила националистов киевского режима в опорном пункте в приграничном районе Курской области.

Подобные боевые рейды десантники совершают постоянно, часто делают это ночью, когда враг меньше всего этого ожидает.

«Завозим пехоту максимально близко, чтобы бойцам было легче. Сразу отрабатываем лесопосадку, пехота делает свои дела. Мы используем эффект неожиданности, враг не ждет нас. Артиллерия помогает», - рассказал наводчик-оператор БМД-4М с позывным Крест.

Огонь ведется прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами из 30-мм автоматической пушки и со 100-мм пушки с закрытых огневых позиций.

После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, высаживается десант, который продолжает уничтожение украинских формирований.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.