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Расчеты «Молнии» уничтожили укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре

К беспилотнику прикрепили звуковые колонки, из которых доносятся призывы боевикам ВСУ сложить оружие и сдаться.
2025-01-07 11:30:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Часовом Яре в ДНР расчеты БПЛА «Молния» Ивановских десантников поразили и уничтожили укрепления и пехоту ВСУ. После нанесения удара на позиции противника вылетели российские FPV-дроны с прикрепленными к ним звуковыми колонками, из которых доносился призыв сложить оружие и сдаться. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что часть боевиков ВСУ, услышав призывы российских десантников, приняла решение сдаться.

Также сообщается, что военнослужащие расчета БПЛА «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ точечными ударами уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, находящихся в городе.

После получения задачи десантники быстро собрали беспилотник и запустили его с заранее подготовленной позиции. К дрону прикрепили противотанковую мину ТМ-62 для усиления его поражающего действия. Благодаря этому позиции ВСУ, находившиеся в одном из заброшенных домов, были разбиты.

Строение беспилотника позволяет ему улететь с большой нагрузкой на более 30 км, а его программное обеспечение помогает преодолевать радиопомехи. Применение такого БПЛА вместе с обычными FPV-дронами позволяет быстро уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #бпла #десантники #дроны #МО РФ #Часовой Яр
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