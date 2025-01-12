Военнослужащие группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе боевиков и технике трех механизированных бригад.

«Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав"», - сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска при освобождении населенного пункта уничтожили два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Янтарное в Донецкой народной республике.

При освобождении поселка уничтожены силы трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад. ВСУ потеряли 250 боевиков и бронетехники.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.