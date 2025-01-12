МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Мста-С» уничтожили пункт управления БПЛА и пулеметные точки

Вражеские позиции вскрыли разведчики.
2025-01-12 08:01:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, замаскированные пулеметные точки и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские позиции вскрыли разведчики. Они уточнили координаты противника при помощи дрона и передали их артиллеристам.

«Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА», - отметили в военном ведомстве.

Ранее в МО РФ рассказывали, как артиллеристы группировки войск «Восток» ежедневно поражают живую силу, технику и укрепления ВСУ, помогая активному продвижению мотострелковых подразделений на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #бпла #Запад #Мста-С #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 