Расчеты «Мста-С» уничтожили пункт управления БПЛА и пулеметные точки

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, замаскированные пулеметные точки и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские позиции вскрыли разведчики. Они уточнили координаты противника при помощи дрона и передали их артиллеристам.

«Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты БПЛА», - отметили в военном ведомстве.

Ранее в МО РФ рассказывали, как артиллеристы группировки войск «Восток» ежедневно поражают живую силу, технику и укрепления ВСУ, помогая активному продвижению мотострелковых подразделений на Южно-Донецком направлении спецоперации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.