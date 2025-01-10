Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорник ВСУ в Курской области

Сброс авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 в курском приграничье показали на видео. Соответствующими кадрами поделилось Министерство обороны Российской Федерации.
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве заявили, что удар наносился по личному составу и опорному пункту ВСУ. На кадрах Минобороны России показано, как авиабомбы с прикрепленными к ним комплектами с раскладными крыльями отделяются от носителя.
Отметим, что благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас способен разрушать объекты даже без прямого попадания.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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