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Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорник ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2025-01-10 11:41:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сброс авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 в курском приграничье показали на видео. Соответствующими кадрами поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве заявили, что удар наносился по личному составу и опорному пункту ВСУ. На кадрах Минобороны России показано, как авиабомбы с прикрепленными к ним комплектами с раскладными крыльями отделяются от носителя.

Отметим, что благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Боеприпас способен разрушать объекты даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #Курская область #ВСУ #МО РФ #Авиабомба #УМПК
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