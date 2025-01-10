Корреспондент нашего телеканала Роман Закурдаев побывал в лаборатории батальона «Феникс», в которой занимаются беспилотными летательными аппаратами, и пообщался с дроноводами.

Заместитель командира взвода с позывным Халк сообщил корреспонденту, что в ВСУ нет ничего похожего на беспилотник «Молния-2», который, согласно данным Минобороны России, представляет собой упрощенный и удешевленный аналог другого отечественного беспилотника - знаменитого «Ланцета».

«У них только дальние есть, которые у них на GPS, но я не встречал и даже каких-то баек не слышал, что у них есть данный самолет», - отметил Халк.

Корреспондент отметил, что российские «Молнии» разрезают небо над курским приграничьем круглые сутки. На счету этих ударных беспилотников самолетного типа десятки уничтоженных объектов ВСУ.



Конструкция беспилотника «Молния» версии 2.0 по-прежнему проста. Две алюминиевые трубы - это основа фюзеляжа и два элемента крыла, к каждому прикрепляются два мотора. В первой версии был один мотор, а теперь - два. Собирается он как конструктор. Фактически даже инструкция не нужна. Стрелочками указано, что и куда крепить.

Крыло уже не на деревянном, как раньше, а на металлическом каркасе с полимерной обшивкой. Киль из фанеры. На борту своя камера, полетный контроллер с автопилотом и два мощных аккумулятора. Заряда хватает почти на 30 километров.

Ранее сообщалось, что расчет беспилотника «Молния» уничтожил укрепления с пехотой ВСУ в Часовом Яре. Оставшиеся боевики сдались, услышав призыв сложить оружие, переданный при помощи FPV-дронов с прикрепленными к ним колонками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.