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ВСУ потеряли до 190 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Кроме этого, в ходе боевых действий враг лишился четырех единиц бронетехники.
2025-01-09 13:51:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял до 190 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить четыре единицы бронетехники - боевую машину пехоты, бронетранспортер и две другие боевые бронированные машины. 

Еще были уничтожены пять украинских автомобилей. Из артиллерии неприятель недосчитался одного полевого орудия и четырех минометов. Взлетел на воздух склад боеприпасов ВСУ. Уничтожена вражеская станция РЭБ. 

Ранее корреспондент нашего телеканала сообщил, что 13 боевиков ВСУ сдались в плен у курского хутора Бердин. По словам пленных, командование ВСУ просто бросило их на убой

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #Курское направление
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