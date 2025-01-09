Минобороны России сообщает, что противник потерял до 190 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, российским войскам удалось уничтожить четыре единицы бронетехники - боевую машину пехоты, бронетранспортер и две другие боевые бронированные машины.

Еще были уничтожены пять украинских автомобилей. Из артиллерии неприятель недосчитался одного полевого орудия и четырех минометов. Взлетел на воздух склад боеприпасов ВСУ. Уничтожена вражеская станция РЭБ.

Ранее корреспондент нашего телеканала сообщил, что 13 боевиков ВСУ сдались в плен у курского хутора Бердин. По словам пленных, командование ВСУ просто бросило их на убой.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.