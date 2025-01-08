За все время боев на Курском направлении киевский режим потерял более 50 120 военных. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих», - уточнили в МО РФ.
Также враг лишился 1515 боевых бронированных машин и 1430 автомобилей, 294 танков, 217 БМП, 160 БТР и другой техники.
Уничтожены десятки установок РСЗО и комплексов ЗРК, средства РЭБ и ПВО.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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