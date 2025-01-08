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Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

Российские военные уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
2025-01-08 14:23:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За все время боев на Курском направлении киевский режим потерял более 50 120 военных. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих», - уточнили в МО РФ.

Также враг лишился 1515 боевых бронированных машин и 1430 автомобилей, 294 танков, 217 БМП, 160 БТР и другой техники.

Уничтожены десятки установок РСЗО и комплексов ЗРК, средства РЭБ и ПВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #потери ВСУ #Курское направление
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